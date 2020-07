Tuttosport - Inter su Allan: si torna a parlare di uno scambio coi nerazzurri

L'Inter vuole rinforzarsi a centrocampo e il Napoli potrebbe cedere Allan, da qui l'idea di riprovarci, dopo i contatti dello scorso gennaio. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport torna a parlare del possibile scambio tra i due club con Allan in nerazzurro e Vecino alla corte di Gattuso. La cronaca: l'Inter vorrebbe Allan che costa sui 35-40 milioni di euro, per far calare il prezzo l'idea di inserire l'ex Fiorentina nell'operazione, al momento si tratta semplicemente di una suggestione.