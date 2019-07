Tuttosport - Ipotesi scambio Icardi-Insigne, ma non solo: per Mauro può esserci un altro sacrificio

Qualora Aurelio De Laurentiis facesse davvero un sacrificio per Mauro Icardi l'indiziato numero uno resterebbe Lorenzo Insigne, visto e considerato che quest'ultimo garantirebbe un grosso introito dal punto di vista economico. Secondo Tuttosport, per arrivare all'attaccante argentino bisognerà cedere qualcuno là davanti, ma il capitano non è l'unico papabile, sebbene il direttore sportivo Giuntoli avrebbe ipotizzato insieme al suo omologo interista Ausilio uno scambio tra i due.

NON SOLO INSIGNE - Ma di ipotesi si tratta per ora. Altre offerte per il numero 24 di Frattamaggiore non sono arrivate e, se non arriveranno, resterà a prescindere dal desiderio di cambiare aria. A quel punto, però, a rischiare sarebbero gli altri due attaccanti di spessore in organico: Arkadiusz Milik e Dries Mertens potrebbero non sentirsi più certi della permanenza. Ma - sottolinea il quotidiano - siamo nel campo delle ipotesi.