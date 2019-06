Tuttosport - James, ADL ci prova alle sue condizioni: diritto di riscatto e ingaggio congelato

Aurelio De Laurentiis ha promesso a Carlo Ancelotti di provare a prendere il suo pupillo James Rodriguez. Ma solo purché l’operazione sia alla portata del club azzurro. A spiegarlo è l’edizione odierna di Tuttosport che fa il punto sulle condizioni del Napoli per fare l’affare: “prestito con diritto (non obbligo) di riscatto e ingaggio così come è adesso, 6,5 milioni (più 500mila euro di bonus): accetterà il Real Madrid? Magari sì, in assenza di altre soluzioni”, scrive sul quotidiano il giornalista Raffaele Auriemma.