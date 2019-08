Tuttosport - James ancora possibile: Perez potrebbe accettare in extremis la proposta del Napoli

James Rodriguez resta ancora nel mirino del Napoli. La pista, secondo Tuttosport, non è saltata del tutto, soprattutto adesso che un infortunio muscolare lo ha messo ko. Servirà almeno un mese per rivederlo in campo con il Real Madrid e anche per questa ragione Florentino Perez potrebbe pensare di accettare in extremis la proposta del Napoli (che aspetterebbe senza ansie il suo recupero), cioè prestito per un anno, senza obbligo di riscatto. Ma resta una operazione complicata, perché il patron delle merengues non vuole rischiare che il Bandido possa esplodere altrove.