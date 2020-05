Tuttosport - Juve forte su Milik per due motivi, ma ADL chiede 50mln: la situazione

La Juventus è già al lavoro per trovare un suo sostituto a Gonzalo Higuain per la prossima stagione. Secondo Tuttosport, in pole position, in questo momento, c’è Arkadiusz Milik, bomber polacco del Napoli che i dirigenti della Juventus vedono come miglior compromesso nel rapporto fra qualità e prezzo. Piace a Sarri e sarebbe particolarmente adatto a giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Paratici dovrà abbassare il monte ingaggi ed il polacco guadagna meno di 2mln di euro, a fronte dei 7,5 del Pipita. Dei contatti sono stati già avviati: riscontri positivi da parte di Milik mentre col Napoli c’è da trattare. ADL chiede almeno cinquanta milioni di euro e l’inserimento di contropartite tecniche viene reso complicato dagli stipendi dei giocatori juventini. Si ragione su elementi come Romero, ma che non coprirebbe la valutazione del Napoli (quindi bisognerebbe aggiungere dai 20 ai 30mln di euro, a seconda della valutazione data al difensore).