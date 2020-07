Tuttosport - Juve-Milik, intesa vicina: ADL ha capito che non avrà mai 40mln senza scambi

Arek Milik ha da tempo l'accordo con la Juventus, ora le due società devono trattare per l'intesa, non sarà facile ma da Torino filtra ottimismo. L'edizione odierna di Tuttosport spiega che il Napoli ha ormai capito che non avrà i famosi 40 milioni senza l'inserimento di qualche contropartita e i nomi si ripetono: si va da Rugani a Romero, da Pellegrini a Bernardeschi, quest'ultimo è un pallino di Gattuso da tempo. Dunque affare che resta possibile, ma ancora in salita.