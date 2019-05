Tuttosport - Juve-Sarri, Ramadani vola a Londra per il summit decisivo col Chelsea

Ieri la vittoria dell'Europa League, oggi il summit per decidere il proprio futuro. E forse quello della Juve. Giornata decisiva per Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea in odore di bianconero. Oggi, scrive Tuttosport, Fali Ramadani, assieme al suo manager Alessandro Pellegrini, incontrerà Marina Granovskaia, plenipotenziaria di Abramovich per il club londinese: sul tavolo, la richiesta di liberare il tecnico toscano. Ma, dopo la vittoria di ieri, ogni strada è possibile. E infatti la Juve resta alla finestra, tenendosi aperta ogni altra pista.