Tuttosport - Kessié-Napoli, avviati i contatti: Giuntoli telefona al suo agente

In totale rottura con il Milan, Franck Kessié molto probabilmente lascerà Milano già nel corso del mercato di gennaio. Stando a quanto riferito da Tuttosport, in virtù della necessità di un centrocampista per il Napoli, Cristiano Giuntoli avrebbe avviato i contatti per l'ex Cesena. Dal club azzurro è arrivato una telefonata al suo agente, George Atangana, per sondare la situazione.