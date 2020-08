Tuttosport: "Koulibaly e Allan via prima di acquistare, Il Napoli si aspetta di incassare 100mln"

Dopo aver speso una vagonata di milioni per Victor Osimhen, prima di portare a termine ulteriori acquisti il Napoli è chiamato a vendere. Due tra i nomi con cui fare cassa sono quelli di Kalidou Koulibaly e Allan, dai quali Aurelio De Laurentiis si aspetta di incassare non meno di 100 milioni di euro. Al momento le pretendenti al centrale senegalese (le due di Manchester e il PSG) non vorrebbe spingersi oltre i 70 milioni, mentre per il centrocampista brasiliano l'Everton è sul punto di investire 25 milioni, 5 in meno alla cifra richiesta dal Napoli. A riportarlo è Tuttosport.