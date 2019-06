Tuttosport - L'Atalanta vuole 20 mln per Castagne, il Napoli deve prima vendere: la situazione

Giovanni Di Lorenzo in entrata, Hysaj e Mario Rui in uscita e un altro calciatore pronto ad arrivare. C’è grandissimo movimento sugli esterni nel Napoli. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa per Thimoty Castagne dell’Atalanta, partendo dalle parole del suo entourage belga che lunedì incontrerà il ds atalantino Sartori, per sapere quali sono le intenzioni del club orobico nei confronti di Thimoty, il cui contratto scadrà l’anno prossimo: “Se ci saranno condizioni che soddisferanno tutte e tre le parti, ossia noi, il Napoli e l’Atalanta, allora Castagne potrà trasferirsi in azzurro. Per questo aspettiamo prima di poter dire che l’ipotesi Napoli sia tramontata”. Sul quotidiano torinese si legge: “L’Atalanta lo valuta 20 milioni ed il Napoli è disposto a trattare, ma prima dovrà cedere qualche esterno, non solo Hysaj, forse anche Malcuit”.