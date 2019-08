Tuttosport: "La chiusura del mercato inglese alleato per James: indebolirà la posizione del Real"

La chiusura del mercato inglese che avverrà questa sera potrebbe essere un alleato importante per il Napoli nella corsa a James Rodriguez. Lo spiega l’edizione odierna di Tuttosport che spiega: “Il Real Madrid è fermo sulla volontà di cedere il colombiano a titolo definitivo, ma da domani questa posizione sarà ancora più debole. Se non dovessero arrivare altre offerte per il trequartista, non convocato da Zidane per l’amichevole di ieri contro il Salisburgo, Florentino Perez potrebbe alla fine arrendersi alla richiesta di prestito con diritto di riscatto avanzata da De Laurentiis”.