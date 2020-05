Tuttosport - La Juve è la priorità di Milik: tre difensori come possibili contropartite

Arkadiusz Milik resta in cima alla lista dei desideri della Juventus e la Juventus resta in cima alla lista delle destinazioni preferite dell'attaccante polacco. Stando a quanto riferito da Tuttosport, l'ex Ajax sarebbe felice di ritrovare Maurizio Sarri e la pista è concreta. Senza prolungamento, sarà anche nell'interesse del Napoli cederlo, anche se Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire per meno di 40-50 milioni. Una cifra che anche la Vecchia Signora potrebbe raggiungere soltanto tramite contropartite: Daniele Rugani, Luca Pellegrini e Cristian Romero i nom dei papabili fatti dal quotidiano piemontese.