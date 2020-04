Tuttosport - La Juve insiste: offerti due giocatori al Napoli per avere Milik

Il Napoli ha già chiarito che non accetterà contropartite tecniche ma la Juventus, per Arek Milik, ci riproverà. Sul piatto due possibilità, due calciatori. Lo rivela Tuttosport oggi in edicola. Si tratta di Bernardeschi e Romero. Un centrocampista offensivo e un difensore. La Juventus cerca da tempo l'attaccante polacco ritenuto da Sarri perfetto, per caratteristiche tecniche, per affiancare Cristiano Ronaldo.