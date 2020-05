Tuttosport - La Juve insiste: per Milik proposti 5 giocatori, spunta anche Perin

La Juventus insiste e non si arrende: nonostante De Laurentiis sia stato chiaro, escludendo contropartite per Arek Milik, i bianconeri ci riprovano. Sul piatto diversi calciatori per convincere il Napoli, tra questi Romero, Rugani, Pellegrini e Mandragora. L'ultima novità è Mattia Perin, portiere. Il quotidiano Tuttosport fa sapere che Milik vuole tornare da Sarri ma serve accordo e la Juventus non vuole, al momento, accontentare le richieste economiche del Napoli. Per questo insiste con le contropartite.