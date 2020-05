Tuttosport - La Juve vuole Milik e offre contropartite: due nomi caldi per convincere ADL

La Juventus insiste per Arek Milik. Sarri vuole ritrovare il suo attaccante e i bianconeri continuano a proporre contropartite al Napoli. I nomi più caldi sono il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi e il difensore Cristian Romero, acquistato la scorsa estate dal Genoa e lasciato in prestito ai rossoblù. Non sarà così semplice addivenire ad una intesa (anche perché ad esempio nel caso di Bernardeschi vi sono dei problemi a livello di compatibilità di ingaggi) ma i lavori sono in corso. Lo riporta Tuttosport.