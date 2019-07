Tuttosport - La prossima settimana Ancelotti chiamerà Icardi per convincerlo a venire in azzurro

Mauro Icardi pensa ancora all’Inter, convinto di poter far cambiare in qualche modo idea al club e di rientrare nella rosa per la prossima stagione. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che però ricorda le dichiarazioni di Marotta che hanno pubblicamente sentenziato che l’argentino è fuori dal progetto. Oltre alle speranze (con poco fondamento) di Icardi, ci sono le trattative. Il quotidiano torinese spiega che la Juventus si sta prima concentrando sul liberare posto dagli esuberi in attacco.

IL NAPOLI - Ma Maurito piace anche al Napoli. Tuttosport scrive a proposito del club azzurro: "ogni giorno che passa sente meno calda la pista James e per questo potrebbe puntare forte sull’argentino. La prossima settimana Icardi dovrà tenere il cellulare bello carico: dovrebbe arrivare una chiamata da Carlo Ancelotti, per cercare di guadagnare terreno sulle concorrenti e convincere la punta della bontà del progetto azzurro”.