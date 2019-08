Tuttosport - Llorente contattato dall'Inter, ma il Napoli resta in vantaggio: già prenotate le visite mediche

Domani scade l'ultimatum per Icardi, così ci sarà il via libera per l'arrivo di Fernando Llorente. Ogni cosa è stata sistemata con il bomber 34enne svincolato, dall’accordo biennale (con opzione per il terzo) a 2.5 milioni a stagione, più le commissioni da un milione di euro da girare ai due agenti (il fratello Chus e Frank Trimboli), oltre alle visite mediche già prenotate a Villa Stuart. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'ex Juve è stato contattato anche dall’Inter, ma i dirigenti azzurri sono molto ottimisti e sperano che tra oggi e domani possa arrivare la sospirata firma.