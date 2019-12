Tuttosport - Lobotka è in parola da due anni col Napoli: affare in chiusura

Stanislav Lobotka è in parola da due anni col Napoli. L'affare ormai è quasi concluso, lo rivela l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Il procuratore dello slovacco si è stretto la mano con Giuntoli, contratto di 4 anni a 2 milioni di euro a stagione, col Celta Vigo trattativa in chiusura: 18 milioni più 2 di bonus è la proposta dei dirigenti azzurri. Da New York, dove festeggerà il capodanno, il ds Giuntoli è in attesa dell'ok definitivo.