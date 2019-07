Tuttosport - Lozano torna in corsa ma bisogna ritrovare la concordia con Raiola

Torna ad essere calda la pista che porta a Lozano del Psv. Il messicano, con le difficoltà per arrivare a James e Pepè, torna un nome da mettere in cima alla lista della campagna di rafforzamento del Napoli. Sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola, Raffaele Auriemma ricorda che il messicano è stato il primo profilo suggerito dal don Carlo. La richiesta del Psv resta ferma sui 40 milioni di euro, soldi che il Napoli ha in cassa grazie alle cessioni, però bisognerà ritrovare con Raiola la concordia che era vacillata nella trattativa per Manolas.