Tuttosport - Manolas, la frenatina non preoccupa: affare solo rinviato, già organizzato viaggio per Dimaro

Nella giornata di ieri c'è stato un nuovo summit di mercato tra Cristiano Giuntoli e Mino Raiola, alla presenza di Kostas Manolas, per discutere dell'arrivo del difensore greco al Napoli. Secondo Tuttosport, nel Principato la trattativa è andata avanti ad oltranza per uno scarto di 500mila euro rispetto ai 3,5 milioni d'ingaggio prospettati al romanista da Aurelio De Laurentiis. Frenatina? Sì, ma nulla di preoccupante perché l'operazione dovrebbe concludersi uguaulmente.

DETTAGLI - Il direttore sportivo azzurro ha dovuto rinunciare al proposito di spostarsi a Milano avendo tra le mani i moduli della Lega calcio firmati direttamente da Manolas, ma l'appuntamento è soltanto rinviato. Con la Roma c'è un accordo, che prevede l'approdo di Amadou Diawara in giallorosso, e l'ipotesi più probabile è che venga rispettato. Il Napoli ha addirittura già organizzato il viaggio del centrale ellenico per raggiungere Dimaro, dove la prossima settimana comincerà il ritiro: volo Mykonos-Treviso e poi lo spostamento fino in Val di Sole in auto. Chiaro segnale, questo, che permane un grande ottimismo: Manolas al Napoli, è questione di poco.