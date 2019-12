Tuttosport - Mendes era a Napoli con Gattuso: ha incontrato ADL per un summit

Non era solo, ieri, Rino Gattuso, per la sua prima giornata napoletana. Insieme a lui c'era anche Jorge Mendes che ha incontrato il presidente De Laurentiis per mettere a punto gli ultimi dettagli del contratto la cui durata sarà condizionata dai risultati che l’allenatore riuscirà ad ottenere nei prossimi sei mesi. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.