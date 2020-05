Tuttosport - Mertens, da un momento all'altro arriverà il tweet di ADL: possibile futuro da dirigente

Dopo la scelta, ormai fatta, ci sarà l'annuncio. Dries Mertens si legherà al Napoli per altri due anni, guadagnerà 5 milioni a stagione più bonus e 3 milioni alla firma. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che per lui potrebbe anche esserci un futuro da dirigente al Napoli e intanto, a partire da oggi, ogni momento potrà essere quello buono per il tweet del presidente De Laurentiis, dunque per l'annuncio ufficiale.