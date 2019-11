Tuttosport - Mertens lascerà Napoli, ma può andare all'Inter solo ad una condizione

Dries Mertens ha il contratto in scadenza nel 2020 e, a quanto pare, non rinnoverà col Napoli, dunque andrà via a fine stagione. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il belga potrebbe essere un innesto intelligente per l'Inter qualora la società nerazzurra dovesse decidere di non sedersi al tavolo per trattare col Manchester United l'acquisto di Alexis Sanchez.