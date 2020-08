Tuttosport - Milik, anche Pirlo lo vuole: come Benzema, è l'ideale per CR7

La Juve insiste, vuole Milik, anche se Sarri è andato via. Pirlo accoglierebbe il polacco a braccia aperte, scrive Tuttosport, per un motivo preciso: per il Napoli è l'attaccante ideale da schierare al fianco di Ronaldo, un po' come lo era Benzema al Real Madrid. La Juve da Milik si aspetta gol e contributo tattico. Ma per convincere De Laurentiis ce ne vorrà: sul piatto uno scambio, Bernardeschi oppure Romero. Si continua a trattare.