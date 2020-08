Tuttosport - Milik aspetta la Juve e rifiuta altre offerte, ma Paratici pensa a Jimenez

Sono in salita le quotazioni di Raul Jimenez del Wolverhampton, scrive quest'oggi il quotidiano sportivo Tuttosport. Grazie ai contatti col suo agente Jorge Mendes, manager anche di CR7, cresce l'ottimismo per l'attaccante messicano che potrebbe arrivare con una formula creativa con prestito pluriennale e riscatto legato a determinate condizione. Non si molla comunque la pista Milik: il polacco insiste nel voler diventare bianconero e non prende in considerazione Atletico e Tottenham. Il Napoli lo valuta 40mln di euro e l'incastro più probabile resta quello dello scambio con Bernardeschi, pallino di Gattuso.