Tuttosport - Milik-Juve, avanti tutta: c'è già l'ok della punta che vuole tornare da Sarri

Continua la caccia della Juventus a un attaccante, il nome caldo è quello di Arek Milik del Napoli, che non rinnoverà il suo attuale contratto con scadenza nel 2021. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la punta ha già dato disponibilità al trasferimento in bianconero dove ritroverebbe volentieri Sarri ma anche Szczesny, amico e compagno in Nazionale. La pista, dunque, resta calda, anche se sul calciatore ci sono anche Chelsea e Tottenham. Ma Milik alla Juve piace anche per un altro motivo: è ancora relativamente giovane e con ingaggio alla portata. Un profilo perfetto per ringiovanire l'organico abbassando il monte stipendi.