Tuttosport - Milik-Juve, il Napoli apre a Bernardeschi: è un pallino di Gattuso

Milik non rinnova e andrà via, piace alla Juve ma non c'è ancora accordo tra le due società. Il club bianconero propone diverse contropartite, il Napoli, secondo Tuttosport, pare aver concesso un'apertura importante per Federico Bernardeschi, esterno che è anche un pallino di Gattuso. La richiesta iniziale del Napoli per il polacco è di 40-50 milioni di euro, la Juventus vorrebbe abbassarla con uno scambio, il nome dell'ex Fiorentina ritorna, è un profilo di valore, ha 26 anni, non è ancora esploso del tutto e a Napoli, ritrovando la fiducia che oggi manca, potrebbe esaltarsi.