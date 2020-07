Tuttosport - Milik-Juve, Pellegrini può sbloccare l'affare: il Napoli apre al terzino

Bernardeschi, che era un'idea, ha ingaggio troppo alto, così il Napoli potrebbe accettare un'altra contropartita dalla Juve, che aspetta l'ok per abbracciare Arek Milik. L'ultima idea - riporta Tuttosport - è quella che conduce a Luca Pellegrini, terzino sinistro in prestito al Cagliari. Un giocatore che interessa data l'emergenza sulla corsia mancina, con le condizioni di Ghoulam che continuano a non convincere e dunque con l'esigenza di acquistare comunque un altro terzino.