Tuttosport - Milik-Juve, Sarri vuole una spalla a CR7 e niente problemi in caso di panchina

Mauro Icardi e Gabriel Jesus, i nomi più caldi fino a Pasqua, sono stati sorpassati da Arkadiusz Milik e Raul Jimenez, scrive quest'oggi Tuttosport sugli obiettivi della Juventus per l'attacco. Scelte non causate da un ridimensionamento, ma di una semplice ricerca dell’equilibrio. Nell'attacco di Sarri si cerca una punta che sappia fare più la spalla che il finalizzatore, sobbarcandosi anche lavoro in pressing e che possa accomodarsi in panchina senza creare problemi alle scelte dell'allenatore quando sceglierà Dybala centravanti. Un identikit che calza bene a Milik e Jimenez. Il tutto conciliando anche stipendi al di sotto del tetto bianconero.