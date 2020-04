Tuttosport - Milik richiesta esplicita di Sarri: lo vede perfetto come partner di CR7

Milik come Benzema, verrebbe da pensare, visto che per Sarri sarebbe partner ideale di Cristiano Ronaldo. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che l'dea del polacco alla Juventus nasce da una precisa indicazione di Sarri al dg Paratici. Per l'ex allenatore del Napoli, Milik è l'attaccante perfetto da affiancare al portoghese, un giocatore che per caratteristiche si sposerebbe alla perfezione con CR7. Proprio come Benzema al Real Madrid. Una boa che crea spazi.