Tuttosport - Milik verso la Juve: proposto un nuovo giocatore al Napoli

Il destino di Arek Milik sembra ormai chiaro, l'attaccante polacco andrà via da Napoli, ha già l'accordo con la Juventus ma non ha alcuna intenzione, la Juve, di accontentare il Napoli e la sua richiesta di (almeno) 40 milioni di euro. L'edizione odierna di Tuttosport, intanto, aggiorna lo stato della trattativa e fa sapere che come possibile contropartita i bianconeri hanno proposto Luca Pellegrini, classe '99, terzino sinistro ora in prestito al Cagliari. Un nome nuovo, che ritorna, per convincere il Napoli. Ma sarà dura.