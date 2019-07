Tuttosport - Napoli ancora su Lozano: è tra i preferiti di Ancelotti e il prezzo è sceso

Hirving Lozano è già sceso in campo nel corso di questa stagione con la maglia del PSV, nei preliminari di Champions League contro il Basilea. Ma il suo futuro pare essere destinato altrove. Secondo Tuttosport, il messicano è ancora oggi uno dei preferiti di Carlo Ancelotti e la richiesta iniziale degli olandesi (50 milioni) è scesa fino a 40. Il club azzurro continua ad essere interessato e, se non arriveranno gli altri obiettivi, sarà fatto un altro tentativo serio per l'ex Pachuca.