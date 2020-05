Tuttosport - Napoli-Belotti, l'arrivo dell'ex ds della Spal al Torino può cambiare la situazione

In casa Torino continua a far discutere il futuro di Andrea Belotti. Rino Gattuso ha sempre speso parole importante per il Gallo ed il Napoli potrebbe sferrare l'attacco proponendo - secondo Tuttosport - soldi più contropartite a Cairo. Da non trascurare l'arrivo del nuovo ds Vagnati, ex Spal dove ha chiuso l'operazione Petagna. Lo stesso Cairo si era interessato a Petagna ed adesso con l'arrivo di Vagnati il quadro potrebbe cambiare con un ritorno sull'attaccante attualmente in prestito alla Spal.