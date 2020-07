Tuttosport - Napoli ha già l'accordo con Boga: 20mln e contropartita per convincere il Sassuolo

Non solo Victor Osimhen, il Napoli è alla ricerca di un altro rinforzo per l'attacco. Il nome in pole per la fascia è senza dubbio quello di Jeremie Boga, col quale è già stato trovato un accordo secondo quanto scritto oggi da Tuttosport. Il problema sarà convincere il Sassuolo. Per riuscirci il club partenopeo sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni più il cartellino di uno tra Younes e Ounas. I neroverdi ne vorrebbero 40, solo cash.