Tuttosport - Napoli-Icardi, accordo solo da limare. Con l'Inter ballano 10mln: i dettagli

Cercasi bomber in casa Napoli e il nome più caldo è sempre lo stesso: Mauro Icardi. Aurelio De Laurentiis, che prima di tutti ha fatto sapere la necessità di un attaccante esperto, è in vacanza alle Eolie, ma passa tanto tempo al telefono per sbloccare l'operazione legata all'argentino. Dall'altro lato della cornetta - si legge su Tuttosport - c'è Wanda Nara, con la quale ha raggiunto un accordo di massima, solo da limare, prima di parlare del prezzo del cartellino con l'Inter. L'idea del club azzurro, comunque, è quella di avanzare una proposta da 60 milioni (più bonus), mentre di par suo i nerazzurri ne chiederebbero 10 in più.