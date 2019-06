Tuttosport - Napoli-Icardi possibile: ostacolo ingaggio, ADL può scambiare Insigne

Quale futuro per Mauro Icardi? Se lo domanda anche Tuttosport, che propone una panoramica delle possibili destinazioni per l'argentino, tra cui spicca anche quella campana. Secondo il quotidiano tra le opzioni ci sono Juventus, Roma, Atletico Madrid e, per l'appunto, Napoli. Il quotidiano poi entra nel dettaglio circa l'ipotesi azzurra.

De Laurentiis è un vecchio estimatore di Maurito e qualche settimana fa ci sono stati nuovi sondaggi con Wanda. Il Napoli un attaccante lo sta cercando e potrebbe valutare Icardi, ma l’ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla richiesta di 7 milioni d'ingaggio. De Laurentiis, poi, non intende scambiare nessuno dei suoi gioielli. L’unico che potrebbe traballare è Insigne, reduce da una stagione tribolata. Conte al Chelsea ha giocato spesso col 3-4-2-1, sistema che si sposerebbe alla perfezione con le caratteristiche di Insigne. Icardi andrebbe a Napoli? Difficile dirlo.