Tuttosport - Napoli non è tagliato fuori dalla corsa a Ibrahimovic: Ancelotti lo riaccoglierebbe volentieri

Sei milioni di euro fino al 30 giugno 2021: questa è l'offerta che il Milan ha presentato a Zlatan Ibrahimovic per far sì che il ritorno si consumi. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui sulle tracce dello svedese ci sono anche Tottenham e Napoli. De Laurentiis ha amemsso più volte di aver avuto contatti con l'amico Ibra, Ancelotti l'ha allenato al PSG e lo riaccoglierebbe. Per questo sarebbe sbagliato - si legge - tagliare fuori il Napoli dalla corsa per l'ex Juventus.