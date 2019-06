Tuttosport - Napoli sul crack argentino Barco, stella del Mondiale U20

Novità sul mercato del Napoli, riportate dall'edizione odierna di Tuttosport. Gli azzurri stanno pensando a Ezequiel Barco, crack argentino che gioca all'Atlanta United. Nazionale Under 20 dell'Albiceleste, classe 1999, Cristiano Giuntoli potrebbe andare alla carica del sudamericano nel caso in cui non dovesse andare a buon fine l'obiettivo Hirving Lozano del PSV Eindhoven.