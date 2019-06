Tuttosport non ha dubbi: Reina in pole per fare il secondo alla Juve

Perin vuole più spazio e la Juventus è disposta a liberarlo. Il club bianconero è quindi a caccia di un secondo portiere. Stando all’edizione odierna di Tuttosport il grande favorito per ricoprire quella posizione è infatti Pepe Reina. Stando al quotidiano il prossimo approdo di Sarri alla Juventus apre la strada al probabile arrivo in bianconero di Reina. Il suo contratto con il Milan scadrà nel 2021, ma liberarsi dei quasi 7 milioni di ingaggio lordo sarebbe un incentivo ad accettare la cessione alla Juventus: magari anche in uno scambio proprio con Perin, che guadagna 2 milioni in meno.