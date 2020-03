Tuttosport - Non solo il Milan: c'è anche l'Atletico Madrid su Milik e offre due contropartite

Non c'è solo il Milan su Arek Milik. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che all'estero l'Atletico Madrid è particolarmente interessato all'attaccante polacco in uscita dal Napoli. Simeone cerca un'altra punta dato che perderà Diego Costa e lo stesso club spagnolo ha diversi profili che piacciono al Napoli. Quali? Si tratta dei terzini Arias e Vrsaljko, entrambi cercati dal Napoli già in passato e ora cedibili.