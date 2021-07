Tuttosport - Non solo il Napoli su Zakaria: la Juventus (che monitora pure Bakayoko) ci pensa

La Juventus ha tutta l'intenzione di chiudere entro 24/48 ore la trattativa col Sassuolo per Manuel Locatelli, o comunque entro lunedì quando il centrocampista rientrerà dalle ferie post Europeo. Oltre all'azzurro resta possibile il colpo di ritorno Miralem Pjanic dal Barcellona, ma intanto il dg Cherubini lavora per non farsi trovare impreparato nel caso in cui una delle due operazioni non dovesse andare in porto.

Per questo motivo, spiega Tuttosport, continuano ad arrivare spifferi circa interessamenti e sondaggi per Tiemoue Bakayoko del Chelsea (su cui c'è il Milan) e Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach. Due giocatori che piacciono, ma che ad ogni modo rappresentano delle alternative ai nomi di Locatelli e Pjanic.