Tuttosport - Non solo il Real, anche James non gradisce il trasferimento il prestito

Aurelio De Laurentiis vuole James Rodriguez in prestito con diritto di riscatto. Una formula che, spiega l’edizione odierna di Tuttosport, non piace né al Real né al calciatore. I blancos tra un anno rischierebbero di perdere James a parametro zero, il calciatore non intende trascorrere il terzo anno di fila in una squadra in prestito. Raffaele Auriemma aggiunge però: “Sembrerebbero essere lecite le perplessità di De Laurentiis. Il colombiano non è stato riscattato dal Bayern dopo due anni di prestito che i bavaresi hanno pagato 16 milioni, e poi, oltre l’Atletico Madrid che lo vorrebbe a prezzi di saldo, non si sono appalesate (finora) altre squadre disposte ad acquistarlo ad un prezzo quasi stracciato, solo 42 milioni di euro. Fino a quando De Laurentiis non cambierà il proposito di prendere il calciatore solo in prestito con diritto di riscatto (e chissà se lo cambierà), le posizioni resteranno immutate”.