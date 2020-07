Tuttosport - Non solo Milik, la Juve pensa a Dzeko: la Roma vuole risparmiare l'ingaggio

Tra Milik e Jimenez, per il ruolo di sostituto di Higuain e dunque prossimo attaccante della Juventus, spunta... Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco della Roma, da tempo anche nel mirino dell'Inter, esaudirebbe un desiderio di Sarri, visto che la stima per il bomber è sempre stata tanta e visto che lo considera perfetto per completare il reparto offensivo con Ronaldo e Dybala. Ci sono margini per trattare soprattutto a causa dei 14 milioni lordi che il capitano giallorosso percepisce nella capitale, una cifra che Fienga vorrebbe abbassare o in alternativa tagliare con la cessione. I rapporti tra i due club sono ottimi e col passare delle settimane, soprattutto in caso di difficoltà nel raggiungere gli altri obiettivi offensivi, più giovani ma anche più cari, Dzeko potrebbe scalare le gerarchie tra gli obiettivi bianconeri. A riportarlo è Tuttosport.