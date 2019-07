Tuttosport - Pépé esclude Icardi: Napoli tratterà con l'Inter solo scambio con Milik

E Mauro Icardi cosa farà? Quale sarà il suo futuro? Se lo chiede Tuttosport, che analizza il domino di attaccanti che potrebbe scatenarsi nelle prossime ore. L’Inter sa che non potrà incassare i 110 milioni di valore inseriti nella clausola, ma probabilmente neanche 80, anche se questa è la cifra che il club nerazzurro ha chiesto a chi nelle ultime settimane ha bussato alla porta. Una cifra alta, altissima, probabilmente irricevibile dopo le dichiarazioni della dirigenza e il passare delle settimane.

SULLO SFONDO - Oltre alla Juventus, all’estero non sembra esserci la fila. Il Napoli nelle ultime ore ha deciso di affondare per Pepé e "se spenderà 80 milioni per l’ala del Lille, di certo non tornerà alla carica per Icardi, a meno che non possa essere imbastita un’operazione con Milik. E proprio uno scambio potrebbe nascere con la Roma. Icardi era stato offerto ai giallorossi a giugno, ma non c’erano stati sviluppi perché l’entourage dell’argentino non era convinto. L’Inter, se non dovesse riuscire a sbloccare la situazione per Dzeko - la Roma continua a chiedere 20 milioni -, potrebbe riproporre Icardi chiedendo poi in cambio un conguaglio di 40 milioni. Fantacalcio? Chissà".