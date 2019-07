Tuttosport - Per Icardi intoppo diritti d'immagine: l'argentino non vuole perdere il contratto con la Nike

«Ho sempre avuto grandi centravanti in carriera, da Inzaghi a Ibra. Icardi è un grande attaccante, come Milik: il polacco, però, è più completo anche se l’argentino finalizza di più dentro l’area». Così ieri Carlo Ancelotti, a Tv Luna, dopo la partita contro la Cremonese a proposito di Mauro Icardi. L’edizione odierna di Tuttosport riferisce che l’attaccante dell’Inter ha contatti frequenti con Cristiano Giuntoli ma c’è l’intoppo di un contratto con la Nike che l’argentino non vorrebbe perdere.