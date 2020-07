Tuttosport - Per Lozano idea Parma: può essere l'erede di Gervinho

Il Napoli attende offerte per i calciatori che considera cedibili, tra questi rientra anche Hirving Lozano. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che il messicano potrebbe andare al Parma per diventare l'ideale sostituto di Gervinho, dato in partenza in vista del prossimo anno. Una possibilità, questa, in attesa della riapertura della finestra dei trasferimenti.