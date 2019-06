Tuttosport - Per Veretout servono prima le cessioni di Rog e Diawara

Grandi manovre nella mediana azzurra, con cessioni in vista e chiaramente nuovi arrivi. L'edizione odierna di Tuttosport riassume così la situazione attuale e le possibili strategie di Cristiano Giuntoli: "Fino a quando il Napoli non darà (meglio in prestito) Rog e Diawara, non sarà possibile prendere Veretout. Oppure, dovesse il Psg tornare su Allan, allora l’offerta alla Fiorentina partirebbe nell’immediato".