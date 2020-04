Tuttosport - Perché Milik sarà ceduto? Ha chiesto cifre choc per ingaggio e clausola

Non ci sono molti dubbi, salvo sorprese a fine stagione Arek Milik lascerà Napoli. Tanti sono i club interessati al polacco, dal Milan al Siviglia, ma è interessante il motivo del possibile addio svelato dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola. A quanto pare, il centravanti polacco avrebbe chiesto 5 milioni all'anno di ingaggio - troppi secondo la società - ma soprattutto una clausola da massimo 50 milioni, cifra evidentemente troppo bassa. Da qui lo stop alla trattativa per il rinnovo e dunque il via libera per un possibile addio a fine stagione.