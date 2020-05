Tuttosport - Piccola apertura del Napoli per Milik: la Juve propone un nuovo giocatore

C'è sempre la Juventus nei pensieri di Arek Milik, l'attaccante del Napoli che non ha ancora rinnovato e che difficilmente lo farà. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, nell'aggiornare la trattativa, fa sapere che dagli ambienti azzurri non filtra chiusura totale, certo bisognerà trovare un accordo e non sarà facile: De Laurentiis, infatti, parte da una valutazione di almeno 40 milioni, la Juventus insiste con l'inserimento di contropartite, tra queste Rugani e Romero ma ai difensori si aggiunge anche Pellegrini, terzino sinistro ora in prestito al Cagliari.