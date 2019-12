Tuttosport - Politano, l'Inter vuole monetizzare: ipotesi Napoli solo da ultimi giorni

Matteo Politano è una risorsa preziosa per l'Inter. In un mercato asfittico come quello di gennaio, fa gola a mezza serie A. Secondo quanto scrive Tuttosport, i nerazzurri valuteranno la possibilità Atalanta per far scendere la valutazione di Kulusevski, poi c'è la Fiorentina per aprirsi una corsia preferenziale per Castrovilli, e non solo. Per questo uno scambio di prestiti con Llorente verrà valutato eventualmente solo negli ultimi giorni di mercato.